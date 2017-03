Rita Cortese cruzó a Pablo Echarri por sus declaraciones contra Telefe

Pablo Echarri ventiló el lunes la supuesta decisión que habría tomado Telefe de no volver a tenerlo en su pantalla, por su condición de kirchnerista.

El actor y productor iba a participar de la miniserie que contará la vida de Sandro en el canal de las pelotitas. Sin embargo, según dijo el galán, la gerencia de la emisora decidió darlo de baja.

"No queremos que esté por decisiones políticas. Vos nos dividís la pantalla y no queremos más eso", fueron las palabras que le habrían dicho al actor, según los trascendidos.

En este marco, la renombrada actriz Rita Cortese, salió a cruzar a su colega: "Eso sí es información basura. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarri. Sandro estuvo pensado para un actor que tenga 20 años".

"Lo lamento por Pablo, que es muy guapo y además es un gran actor" manifestó este martes en declaraciones radiales.

Así mismo, Cortese dejó en claro que ella no había sufrido ese inconveniente: "a mí no me ha pasado", reveló.