Ricardo Canaletti llega al teatro: "Estoy entusiasmado, pero tengo miedo"

Ricardo Canaletti, reconocido escritor y periodista de policiales, se presentará por única vez en el Teatro ND el próximo 30 de septiembre a las 20hs para contar los oscuros secretos de los casos más resonantes de nuestro país, sus intrigas y hechos jamás revelados.

El animador conduce "Cámara del crimen" y "Metadata" todas las tardes por TN. Cubrió durante los últimos 30 años todos los casos que impactaron a la sociedad y publicó recientemente el libro "El vengador del hampa" en el que describe el caso de Miguel Ángel Prieto, apodado "El loco" quien fue el delincuente más temido de los años 50.

Este medio se comunicó con el periodista y relató: "Tengo miedo, es una experiencia novedosa, no soy actor ni mucho menos pero voy a tratar de contar los casos como los cuento en la tele en primera persona al público. Me entusiasma, nunca conté en público salvo alguna presentación en el interior o en la feria del libro".

Agregó: "Esto es un show, hay que tener en cuenta eso, se van a contar este tipo de historias. No sé si alguien lo hizo de esta manera. Ya que tanto se dice de la manera enfática que digo las cosas...".





Para cerrar, confirmó: "Me llegó la propuesta a través de unos amigos que me pedían ir al canal a verme contar las historias, me insistieron para que el público esté en contacto conmigo. Me convencieron, vamos a ver qué sale. Quiero se encuentren con lo que ven en TV pero ahí, con los gestos, los tonos".