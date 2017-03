Desayuno Americano" sobre la reunión que mantuvo una de sus hijas, Rocío, con Silvia D'auro, ex del conductor y madre de las nenas. Jorge Rial mantuvo una entrevista con "sobre, ex del conductor y madre de las nenas.









Luego, llegaron los dichos más fuertes sobre la cumbre de Rocío con su mamá. "Mi ex se encontró con Rocío, con Morena no. Lo tomo bien, está en todo su derecho, lamento que haya usado una parte para especular y hacer notas. Es muy bajo usar los sentimientos de una hija que hace 6 años que no ve para especular y todo eso. Cada uno, carga con su conciencia", subrayó Rial.





silvia dauro







Y sumó: "¿A vos te parece que una chica puede estar contenta después de abrirse como se abrió y ver cómo su madre la usa para promocionarse y hacer tapas de revistas? La defraudó como siempre, no esperaba otra cosa. No me equivoqué, me hubiese gustado equivocarme".





Para completar, se refirió a su supuesto encuentro con Andrea Terzolo en Miami y aclaró que la soledad le sienta bien: "Estoy solo desde diciembre, estoy disfrutando la soltería. Lo tiró alguien que dice ser periodista, pero está todo bien, no me molesta. Estuve solo, estoy solo y voy a estar por un tiempo largo solo. No me siento solo, el sexo casual no lo estoy pensando ahora. Estoy bien así, no es una carga. Salgo a andar en bici todas las mañanas, empecé a sacar fotos, arranco en A24, tengo una vida cargada de cosas. Además, dos hijas, que una se está independizando, aunque nunca del todo".





La nota, acá:

Embed



Al comienzo de la nota, el conductor de " Intrusos " se refirió a la actualidad dey cómo le cae su noviazgo: