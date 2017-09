Repudiaron a Pergolini tras su entrevista a Santiago Aysine, acusado de abuso

Este viernes, Mario Pergolini entrevistó al músico Santiago Aysine, acusado públicamente por varias mujeres de haber cometido abuso, pero en las redes, todo se fue al demonio y el conductor fue repudiado cuando, presuntamente, pareció salir en defensa del cantante.

Luego de que Aysine se justificara de todas las acusaciones, Pergolini expresó: "Vos no podés hacerte cargo de esa mezcla, si ahora te salen novias despechadas o relaciones que no han crecido". Y Twitter estalló.

"Depende, si el denominador común, lo que se repite y la recurrencia es que yo tengo reacciones o destratos hacia la mujer, creo que tengo que hablar. Por lo menos tengo que disculparme o explicar de qué se trata", contestó Aysine, al respecto. "Pero es muy distinto a una denuncia falsa de acoso", replicó Pergolini.

"Sin dudas, pero han hablado de mi vida privada y se han metido, hablando con una gran liviandad de cosas que literalmente no merecen ser tratadas de ese modo", respondió el líder de Salta la Banca.

Luego, Santiago Aysine desmintió la acusación de Soledad Mercado: "No es cierta; no sólo porque no lo hice con Soledad, sino que no lo hice en mi vida. Por cómo soy, si me rechazan un beso me muero de vergüenza. Me pasa de chico. No tocaría a una persona sin su consentimiento. Nunca lo he hecho en mi vida, nunca lo hice. Que la banda me acompañe porque saben quién soy es importantísimo, y mis amigos de toda la vida también están. Los que me conocen realmente se quedaron al lado mío", comenzó con su relato.

Y siguió: "La denuncia pública de ella consiste en que la quise besar sin su consentimiento y que le toqué un pecho. Insistiendo sobre eso. Literalmente nunca apareció una denuncia como la de Soledad, porque nunca lo hice en mi vida".

Escuchá el audio!

Embed

Embed Pergolini dice que le cree a Santiago Aysine. Por suerte ya nadie le cree a Pergolini. — Horacio Torres ✌ (@Horacio246) 29 de septiembre de 2017 Siempre que digo "Pergolini" me da ganas de vomitar. — Lucila (@roockoco) 29 de septiembre de 2017

Embed Un me gusta, que no sé si es por las imbecibilidades que dijo Pergolini o por el apoyo a las pibas... — Franca (@FrancaLagos) 29 de septiembre de 2017

Embed