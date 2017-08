Reapareció Celina Rucci y le dedicó un posteo a su ex, el cuñado de Julio De Vido

Prófugo durante varios meses, Minnicelli fue detenido en una pensión y era buscado desde el 25 de octubre del año pasado, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky lo llamó a indagatoria por delitos vinculados al lavado de dinero que podrían llevarlo a prisión hasta 10 años y ordenó su captura nacional e internacional a través de Interpol.





Marcelo Tinelli en una final disputada por quien era la esposa del animador por ese entonces, Paula Robles, en el año 2007. Lo cierto es que también se supo que en el plano personal el hombre había adquirido un call center para que su pareja se consagre ganadora del ciclo " Bailando por un sueño" que conduceen una final disputada por quien era la esposa del animador por ese entonces,, en el año 2007.





Desde el entorno de Rucci confirmaron que no iba a hablar con ningún medio de prensa y que se encontraba en el exterior.





Ahora trascendió la primera foto con un ácido comentario de la ex vedette que no hay duda alguna que es para su ex pareja.

RUCCI.jpg



Este medio intentó comunicarse con Celina Rucci tras la detención de su ex marido, Claudio Minnicelli , destacado por los medios de prensa como "el cuñado de Julio De Vido".