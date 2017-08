Raquel Mancini debido a serios problemas de salud que transita su padre debido a un cáncer de próstada que lo habría hecho bajar 40 kilos. No han sido del todo favorables los días en la vida dedebido a serios problemas de salud que transita su padre debido a un cáncer de próstada que lo habría hecho bajar 40 kilos.





tratamiento médico con el polémico Dr. Aníbal Lotocki. En charla con PrimiciasYa, confirmó esto aunque aclaró que no se volverá a operar. Además, se filtró que la exmodelo había comenzado un. En charla con, confirmó esto aunque aclaró que no se volverá a operar.





"Mi papá con la medicina avanzó muchísimo, esta mucho mejor, las perspectivas están mejor", comenzó diciendo sobre la salud de su papá.





Y luego, acerca de su situación clínica, afirmó: "Yo no me voy a hacer ningún retoque o cirugía con Lotocki. Es errónea la información, no pienso entrar a un quirófano".





"Después de la gripe A no quiero saber más nada con terapias. Lotocki me está haciendo un tratamiento con mi medico, me están inyectando vitaminas, proteínas, aminoácidos", declaró.





Para cerrar, Mancini dijo: "Estoy perfecta de salud y estoy yendo al gimnasio. Mañana me voy a esquiar diez días, me voy de vacaciones".