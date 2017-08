Raquel Bermúdez: "Aparecieron tres propiedades en Uruguay a nombre de Leo Rosenwasser"

Raquel Bermúdez dialogó con PrimiciasYa sobre la investigación que está llevando adelante sobre las tres propiedades que habría encontrado en Uruguay a nombre de Leo Rosenwasser. dialogó consobre la investigación que está llevando adelante sobre las tres propiedades que habría encontrado en Uruguay a nombre de





La exmujer del humorista comentó: "Estamos investigando, aparecieron bienes. Una casa en Carrasco, un departamento en Pocitos y un piso en Punta del Este. Soy uruguaya, me llamó gente de allá. Una señora que me conoce se contactó y me dijo que había bienes de Leo en Uruguay".





"Estamos con abogados y la semana que viene voy para allá. Actualmente, quien era su novia, Valeria Dollagaray, hablaba mucho con los chicos. Cuando falleció Leo, los bloqueó y no supimos más nada de ella", agregó sobre la relación que tenía Leo.





Para cerrar, Raquel subrayó: "Nunca me imaginé esto, no lo tenía en mi mente. Las comprobé las propiedades. Sospecho quién puede ser. Él decía que se iba a trabajar y se veía con ella. Seguramente me fue infiel con esta señora".