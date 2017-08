Rafael Juli, tras el cruce con Juan Acosta: "Cuando me saco, no expreso mis ideas"

Juan Acosta brindó un móvil para "Infama" donde apoyó al actual Gobierno, pero el notero del ciclo de América TV, Rafael Juli, lo cruzó por las dificultades que tiene la gente para comprar alimentos. El día martes por la tarde,brindó un móvil para "" donde apoyó al actual Gobierno, pero el notero del ciclo de, lo cruzó por las dificultades que tiene la gente para comprar alimentos.

Este medio pudo dialogar con el cronista y periodista para que amplíe lo que sucedió al aire: "En contrapartida con lo que dice Leuco y Andahazi de que los psicoanalistas convencen a los pacientes para que sean K, mi analista no es que trate de desideologizarme pero me pide que no me exponga tanto. Es un tema porque cuando escucho algo con lo que no estoy de acuerdo, me suelo indignar y reacciono de forma vehemente y eso no es bueno para transmitir el mensaje. Si lo decís tranquilo la gente te escucha, si estás irritado, ofuscado, llamás la atención y te perdés el contenido".

"Quiero que llegue el contenido, cuando me saco no expreso mis ideas. Pasó esto con Juan. Creo que me expresé bien pero las formas superaron al contenido. No quería defender al kirchnerismo, no era la idea. Quería expresarle a Juan que cuando el habla del relato K, también existe un relato del PRO. Cuando haces una construcción de la realidad, agregás o sacás cosas".

Rafa admitió: "Hubo cosas del kirchnerismo que eran increíbles, como el INDEC, que se podía vivir con $6 por día, que teníamos menos pobres que Alemania. Había partes creíbles como que se repartieron 4 millones de computadoras. Cuando hacés un relato, sesgás la realidad".





Sobre la ideología de Acosta, comentó: "Él hablaba de los logros del macrismo, que no los veo para las clases populares, sí para los sojeros o para los grupos financieros. Los medios dicen que se acrecentó la diferencia entre ricos y pobres... Apunto a que no hay que comprar el paquete cerrado, yo también en algún momento lo hice y después me sorprendí con alguna de las cosas que había adentro. Volvería a elegir el mismo paquete pero no tan ingenuo".

"Él se puso en una posición binaria a la que nos quieren llevar tanto el macrismo como el kirchnerismo, ellos los malos, nosotros los buenos. Uno puede coincidir con un modelo, me identifico con las medidas kirchneristas, pero quiero que metan presos a todos los corruptos como López, si CFK choreó que la juzguen y vaya presa, lo mismo con Macri".

Sobre el final de la entrevista, Rafa subrayó: "Muchas veces escuché a Juan en la TV decir 'se robaron todo', son lugares comunes y conceptos vacíos. No me beneficié, nunca cobré un sobre, puedo hablar libremente. No hay que ser tan dogmático, Juan hacía un discurso publicitario a favor del macrismo pero desde el sentimiento, me decía que era 're macrista' y eso te hace perder el pensamiento crítico".





Para cerrar, confesó: "Me salí del notero y me puse en el panelista, ese fue mi error. Por eso pido disculpas a la producción y a la gente. El tono no me suma, me deja como un intolerante, la discusión sí suma, es la forma de enterarte de lo que piensa el otro".