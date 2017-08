Quique Estevanez: "Quiero competir con quien me pongan, no tenemos miedo"

Quique Estevanez estaba furioso por la decisión de Telefe de poner "Golpe al corazón", la nueva tira que produce, a competir con "Las Estrellas", ficción del Trece. En las últimas horas, se informó desde distintos sectores periodísticos queestaba furioso por la decisión dede poner "", la nueva tira que produce, a competir conficción del





Este medio dialogó con Quique al respecto, y confirmó: "Es un invento, todavía no sé a qué hora va a ir. Si supiera, ya estaría al aire la ficción. No tengo problema de ir contra quien me pongan. Si me ponen contra Tinelli, voy contra Tinelli, no tenemos miedo".





"Tengo claro que tengo un buen producto, vamos a hacer entre 10 y 12 puntos de rating, pero no le queremos ganar a nadie, jamás salí a decir eso. No está decidido el horario, al menos que yo sepa", manifestó Estevanez.

"Hasta hoy arrancamos el lunes próximo. Entre hoy y mañana tienen que decidirlo".

Sobre los rumores que afirmaban que Quique prefería ir a las 16hs, dijo: "¿Cómo voy a ir a las 16hs? Quiero competir con quien me pongan. Con 10 u 11 puntos estoy feliz de la vida. Con 12 soy el tipo más feliz del mundo".





Según se pudo saber, la tira se presentará el lunes 28 de agosto, y en septiembre recién saldría al aire por la pantalla de Telefe.