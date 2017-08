Quique Estevanez, sobre "Fanny, la fan": "A la gente no le gustó, no hay que darle tanta manija"

"Fanny, la fan", la novela protagonizada por Agustina Cherri y Luciano Cáceres tuvo esta semana un gran cambio en su horario en busca de mejorar los números de rating, pero tampoco tuvo suerte. La ficción de Underground se transmitía de lunes a viernes en el prime time de Telefe, pero a las dos semanas de su estreno dejó de ser emitida los viernes y solo podía verse de lunes a jueves. Luego, el cambio más profundo se dio en el horario cuando a partir del lunes 17 de julio, Fanny pasó a emitirse a las 19. Lo cierto es que a menos de un mes de su debut, Telefe decidió sacar de su grilla al programa que marcó la vuelta de Cherri a la pantalla chica. PrimiciasYa se comunicó con un personaje que conoce como nadie la industria televisiva: Quique Estevanez, productor televisivo de ficciones como "Dulce amor" o "Somos familia". Esto dijo Quique sobre el levantamiento de "Fanny, la fan": "Pienso que le puede pasar a cualquiera. Fanny es una excelente producción, visualmente estaba muy bueno, no prendió la historia. Si hubiera prendido, tendría 15 o 20 puntos". "Tampoco se esperaba que las Estrellas ande como anda y no se esperaba el rating que tiene. Todo tiene un por qué. Es divertido, las chicas son lindas todas, no tenés que andar pensando mucho, es bastante real. Con Fanny, a la gente no le gustó, no creo que sea para que le den tanta manija. No anduvo porque no gustó la historia, estaba bien hecho, me saco el sombrero con Undergorund, esta vez les tocó perder. Nos pasó a todos", amplió el padre de Sebastián Estevanez. "Creo que es algo común y silvestre. El canal necesita rating para mantener su liderazgo, les convenía más bajarlo que tenerlo en el aire. Esto es un negocio, no es por amor al arte".

Quique amplió: "No creo que Ortega ni Culell hayan querido hacer una cosa que no anda. A veces piensa que andan mal y andan muy bien. No creo que sea para darle tanta manija. Me pasó con novelas que arrancaron mal y la fuimos manejando sobre el camino. Tenés que ir cambiando las historias. Cuando tenés mucho grabado, te cuesta cambiar la historia. Es un tema de gustos. A mí hay una sola cosa que no me gusta, es una contradicción. La ficción dentro de la ficción a veces no anda bien. No hay que buscarle el pelo al huevo. Hay que respetar a Ortega, a Culell, a la producción y al canal, era una coproducción".





Para completar, adelantó que se viene un nuevo trabajo producido por él: "Tenemos 'Golpe al corazón' que va a salir el mes que viene. Estoy muy esperanzado y todos los que hacemos algo de esto nos sentimos así. Me ha ido bien, regular y mal. Y he tenido que pelearla. Es una pena lo que pasó, pero no hay que darle tanta bolilla. Sebastián Ortega debe estar pensando en otra tira y le va a ir muy bien".