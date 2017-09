¿Quién se quejó?: "Tinelli dice que me ama pero es un mentiroso"

Días atrás, el hombre pasó por un difícil momento cuando su nieto se cayó de la cama y tras sufrir fractura craneal, estuvo varios días en terapia intensiva en un hospital de Córdoba.

Ahora- sumados a un entuerto que viene de arrastre por el tema de haber sido bajado del Bailando por la relación del hombre con las carreras de galgos- se suma a la furia de La Mole Moli, una declaración de Tinelli en la que el animador, supuestamente aseguró no tener el teléfono del ex boxeador para llamarlo por el accidente del pequeño.

"Dos veces me bajaron, en 2015 y en 2017, y me dolió mucho, pero la última no me la aguanté. Nunca fui un pegador ni un maltratador de animales. Y me dio bronca porque el 'Chato' Prada me había llamado por teléfono para decirme lo que tenía que decir porque si no me bajaban y así fue", comenzó diciendo el ex pugilista, en el ciclo No me importa nada, que conduce Esteban Godoy por Radio Trend Topic.

"Yo soy un tipo que nunca voy a olvidarme de mis raíces. Las carreras son una costumbre en muchos pueblos. Yo estoy a favor de esta actividad porque nunca vi un perro morirse por una carrera. En una de las últimas, proteccionistas llegaron con veterinarios y de los 14 perros que agarraron constataron que ninguno estaba drogado. Esto es cultura nuestra", ratificó.

Luego, La Mole, confirmó que el 13 de octubre él y Tinelli volverán a verse en la Justicia "para que se retracten Marcelo y otros panelistas más de las barbaridades que dijeron".

"No me pueden tratar como un asesino de perros cuando en realidad duermen en colchones de dos plazas". Y ñadió: "Tinelli es un mentiroso, porque sale diciendo que me ama y me quiere mucho pero cuando le preguntaron si tenía mi teléfono para llamarme por el accidente de mi nieto dijo que no sabía mi número".

"Quiero tenerlo cara a cara a Marcelo para hablar del tema. Y a su hija Candelaria también, porque nunca quiso sentarse conmigo", concluyó.

