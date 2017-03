¿Quién le está haciendo Magia Negra a Loan?

Aunque ya puede ser considerado largamente entre los personajes del verano, el final de temporada se está convirtiendo en una pesadilla para el ex Loan, que de repente comenzó a ver como su carrera de cantante comenzó a verse opacada por extraños o polémicos sucesos. El último, un accidente automovilístico que sufrió en una ruta cordobesa y que pudo haber sido grave, según él mismo reveló esta tarde en Intrusos.

Luego de explicar en detalle lo sucedido y reconocer el susto que padeció, Loan le cedió la palabra a Johnny, uno de sus custodios, quien venía al volante del vehículo y era acompañado por su mujer, que está embarazada.

"Venía por el carril derecho y, de repente, se me viene un auto de frente. Yo, que venía rápido, me voy hacia el otro carril, el auto se me sale va cola y ahí es donde pegamos con la piedra", contó el guardaespaldas, que resultó con algunos golpes.

Ante esta situación, sumada a otros sucesos que él calificó como extraños, y que nacieron luego del escandaloso festejo de cumpleaños de Charlotte Caniggia, Loan admitió que todo "es muy raro" y pareció darles crédito a los dichos de Gonzalo Nannis, cuando señaló que a su hermana Mariana y su familia alguien podría estar practicándoles magia negra.

"Me llamó una pastora de Buenos Aires para orar conmigo porque me están pasando un montón de cosas", aseguró Loan, quien si bien aseguró no sospechar de nadie, no pudo ocultar su preocupación.