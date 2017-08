¿Quién dijo?: "Tengo estrías, celulitis y acné"

Paris Jackson se está dedicando al modelaje, y asegura que no se obsesiona con la perfección en la belleza, porque esta no existe.

La joven dijo en entrevista con la revista 'i-D', de la cual fue portada: "No soy simétrica, no soy talla cero, como muchas hamburguesas e infinitas cantidades de pizza. No me quedan las tallas de las pasarelas o de diseñadores, tengo cicatrices, estrías, acné y celulitis".

Paris agregó: "Soy humana, no una muñeca. La idea de que todos podemos calzar en un estereotipo de belleza es indignante y ridícula, porque la 'perfección' solo es una opinión".

"La belleza no se mide en números ni en simetría, ni en formas, tamaños, colores o nada parecido", explicó Jackson. "La belleza, la verdadera belleza, debería medirse en el alma, en el carácter, la integridad intenciones y mentalidad de una persona, en lo que sale de su boca. En cómo se comportan. En su corazón".

La joven de 19 años expresó en un tuit su malestar por la introducción publicada en la revista antes de su entrevista, ya que iniciaron hablando de la muerte de su padre Michael Jackson, sus intentos de suicidio y su dolorosa lucha contra las adicciones.

