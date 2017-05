¿Qué respondió Magui Bravi cuando le preguntaron si le gusta Adrián Suar?

Luego de varios días en los que la versión sobre el presunto romance entre Adrián Suar y Magui Bravi comenzó a agigantarse hasta casi convertirse en un hecho irrefutable, la bailarina visitó este martes el estudio de Intrusos y desmintió que sea la nueva pareja del productor, aunque al mismo tiempo abrió un interrogante cuando le preguntaron si "le gusta" el gerente de programación del Trece.

"¿Si me gusta Adrián? Eso no es algo que te voy a contestar. Porque cualquier respuesta puede ser usada en mi contra. Si yo te digo que sí o te digo que no, está mal", señaló Magui ante la pregunta de Dani Ambrosino, luego de varios minutos en los que negó el romance con Suar.

En ese sentido, por ejemplo, explicó un hecho al que muchos señalaron como clave en la supuesta relación del productor y la modelo: su presencia en la última edición de los premios Tato, a donde llegó con un impresionante vestido blanco.

"Fui jurado para los premios Tato. Estaba nominada, pero nunca llegué a las últimas tres porque, como conductoras, estaban Susana y Mirtha. Me invitaron y fui. Tenía un vestido divino, me lo puse y después me enteré de que los ganadores se habían publicado la semana anterior y que los perdedores no iban. Pero yo no lo sabía", contó, al tiempo que negó que se haya retirado de la fiesta de la mano de Suar. "Me fui sola", aseguró.

En tanto, sobre una salida que habrían compartido, Bravi volvió a mostrarse contundente y expresó que nada de eso es cierto. "Si hubiésemos ido a algún lado, habría fotos. No es verdad que estamos saliendo", dijo, y hasta se puso algo seria cuando afirmó que este rumor podría "perjudicarme laboralmente".

Embed