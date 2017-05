¿Qué reconocida panelista dijo: "A diario practico la autosatisfacción"

yanina-latorre.jpg



Y redobló la apuesta: "Me gusta usar tanga. Los lugares más raros donde tuve sexo fueron varios. En el auto lo hice varias veces, por ejemplo en la Panamericana. Y ahora me gusta hacerlo en la cama. Cuando sos más joven hay adrenalina, ahora quiero disfrutar. A mi marido le pongo un diez en la cama. Cada año que pasa es mejor porque el sexo va evolucionando. No hay nadie que me conozca mejor que él".





"Cuando fue mi primera vez tengo el recuerdo de ser adolescente. Fue el despertar hormonal. No fue por elección. Era una época muy reprimida, de los militares... lo hacíamos entre nosotras sin decir nada y que íbamos a dormir y compartíamos situaciones"





"Me gusta estar de espaldas cuando tengo sexo. Me gusta nada cariñoso en la cama. No quiero que me amen, no que me quieran ni que me prometan hijos. A mí reventame contra la pared. Casi a diario practico la autosatisfacción. Soy una gran defensora de la autosatisfacción", finalizó.





