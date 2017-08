¿Qué pasa entre Érica Rivas y Ricardo Darín?

Según parece, no habría buena relación entre Érica Rivas y Ricardo Darín. Anoche, cuando la actriz participó en le cena que se realizó por el final del rodaje de la película "Bruja", que la tiene como protagonista, la morocha se molestó con la prensa cuando le preguntaron sobre la versión que indica que estaría peleada con el prestigioso actor. "Pensé que no iban a estar, no era con prensa", dijo Rivas al ver a los movileros.

"No me molesta que estén, solamente que a veces hay cosas que son más privadas que otras, nada más que eso", dijo luego.

Más tarde, desmintió tener algún tipo de problema con Darín: "Para nada, son rumores de los cuales yo no quiero participar y no tengo ganas de hablar".

Y cuando le preguntaron si Darín era un buen compañero, Érica se marchó rauda: "Chau, hasta luego", disparó cortante.

Luego, en el piso de Infama, Luis Ventura habló de una supuesta denuncia policial de Érica Rivas hacia Ricardo Darín cuando ambos filmaron La Cordillera.

¿Qué habrá de cierto en todo esto?

