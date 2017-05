Qué opina Verónica Ojeda sobre la ¿separación? de Diego y Rocío Oliva

No es la primera pero, a lo mejor, esta puede haber sido la última pelea de Diego Maradona y Rocío Oliva. Este lunes, la rubia reconoció la crisis que está atravesando junto al ex futbolista y, en su paro por Los Ángeles de la Mañana, brindó detalles sobre la situación.

"Sí, estamos ahí. Pero es por cosas nuestras, no tiene nada que ver esta pelea con Gianinna", aseguró Oliva haciendo referencia a los audios en los que la hija de Maradona la insulta.

"No sé qué le pasa a Gianinna, no tengo explicación. Ellas están acostumbradas a pelear con las mujeres de Diego", lanzó en un móvil para el programa que conduce Ángel de Brito.

Luego, habló de su participación en el Bailando: " ¿Vas a estar en el Bailando?", le preguntó a la ex novia del Diez una movilera del ciclo de El Trece. "Vamos a ver, depende de muchas cosas, recién el viernes lo voy a saber definitivamente", contestó.

"¿Pero depende de Diego?", repreguntó otro periodista que hacía guardia en el lugar y Rocío no tardó en confirmar ese dato. "Un poco de eso también", aseguró.

Recordemos que días atrás, en el mismo envío, Analía Franchín reveló que la participación de Oliva en la pista de ShowMatch había sido dada de baja por el propio Maradona. "Diego lo llamó a Marcelo, y la bajó". Le dijo: 'Marcelo, ¿vos querés estar bien conmigo o mal conmigo? ¿A vos te interesa el fútbol, querés que estemos bien, que tengamos futuras negociaciones, o te importa Rocío que capaz en dos galas se va?'", contó la columnista.

veronica ojeda

Primiciasya.com se comunicó con Verónica Ojeda para hablar sobre la separación y la ex del astro sentenció:

"No es mi vida . No me interesa la vida de otras personas"