Qué morocha de la farándula aseguró: "No creo en la monogamia ni en la fidelidad"

Ivana Nadal, quien además disparó un titulazo: "A veces piense como hombre. No creo en la monogamia ni en la fidelidad".

Además cuenta cómo le afectó en su vida personal las fotos íntimas y lo más llamativo es lo que propone para evitar el desgaste en la pareja.

"Después de la filtración de mis fotos íntimas me llamaron del Bailando y dije que no. Quiero ser conductor. No me sirve ser mediática", cuenta.





Respecto a la convivencia de pareja, Nadal asegura: "Después de salir con el Pollo y de mi novio de cuatro años de siempre me di cuenta que no creo en la monogamia. En ese sentido, pienso como hombre. El ser humano es animal y tiene ese instinto en lo sexual. Es muy difícil ser fiel; no sé si en algún momento voy a creer. Sí quisiera una familia... pero no sé".

Por último confirmó que le gustaría ser madre: "Me gustaría tener un hijo, y que reciba el ejemplo de una familia tradicional, aunque quizá lo haría de una manera diferente. Sí, tendría que estar metida hasta la cabeza para tener hijos. Pero no creo en una pareja tradicional".

Siempre fresca y desinhibida, la modelo y conductora que se sumó al ciclo "Arroban" por la señal FWTV repasa su carrera y su infancia en una extensa charla con la revista Gente.