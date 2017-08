¿Qué le parece un "plomazo" a Dolores Fonzi en su profesión?

Dolores Fonzi , una de las protagonistas de la película "La cordillera" junto a Ricardo Darín , habló en una entrevista radial y contó algo de su profesión que le parece un "plomazo".





Fue en charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad cuando consultada por si le gusta ir a los festivales de cine, la actriz contó: "Ir a los festivales me parece un plomazo, estar todo el día maquillada y peinada no me gusta"

Y añadió: "Igual es divertido, porque después de tanto trabajo en una película es emocionante quedar seleccionada para Cannes, que después del Oscar es el evento cinematográfico más grande el mundo".





Y agregó: "Es un mimo lindo, un reconocimiento del trabajo y esfuerzo que hice pero la vez si no los hubiese ganado no me hubiese cambiado mucho la vida. Me gusta más hacer películas que ganar premios. Si después, encima me premian, es un bonus".





Justamente en mayo de este año "La cordillera" fue presentada en Cannes con la presencia de Fonzi y Darín.