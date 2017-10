Qué harán Ximena Capristo y Gustavo Conti con los 100 mil pesos que ganaron en lo de Susana

Ximena Capristo y Gustavo Conti no solo tienen suerte en el amor sino también en el juego. En la noche del domingo, la pareja estuvo participaron una vez más en el segmento "Mi hombre puede" de Susana Giménez y en esta oportunidad ganaron 100 mil pesos.

"En el programa de Susana ganamos tres de tres. El auto la primera vez, el viaje la segunda y ayer, estamos invictos. La verdad que somos una pareja con suerte para los juegos cuando jugamos juntos casi siempre ganamos, por separado no. Por ejemplo, con Meolans las dos primeras veces competimos contra él y la segunda me dijo: contra ustedes dos no vengo más (se ríe)", señaló Conti en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Y con La Negra hace 16 años que estamos juntos, tenemos una conexión única. Con la Negra conformamos un equipazo. Tenemos suerte. En el programa de Nico Vázquez, Como anillo al dedo, también ganamos otro auto. Ya son tres autos, un viaje, la plata de ayer y cuatro motos en Animales sueltos cuando se jugaba al básquetbol", destacó el actor.

Por su parte, Ximena, al ser consultada sobre qué harán con el dinero, indicó: "Todavía no sabemos, pero lo más probable que nos vayamos de viaje. Lo más seguro que a la playa. No sabemos el lugar aún, pero tiene que ser un lugar con avión directo por Félix para que no sea tan pesado el viaje".

