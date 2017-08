Qué famosa a la que le fueron infiel reconoció: "Volví a dormir con mi marido"

Lo hizo en una extensa charla con revista Gente donde además revela qué aprendió del amor, el dolor y de sus hijos. Reconoce, además, que la pareja "nunca perdió la armonía".

"Hoy soy la única persona que banca a Diego (Latorre). El está triste, alejado de sus viejos y sin amigos. Después de todo, no robó ni mató. ¡Al padre de mis hijos jamás lo veré acabado!", sostiene Yanina en charla con Gente.



Y agrega: "Diego jamás dio un paso sin mí. Cada mañana le doy las medias, le pido turno con los médicos y hasta le corto las uñas de los pies".





De su pasado, Yanina contó que su mamá vivió algo parecido pero mucho más drástico por la época: "Tenía la edad de mi hija cuando papá se fue de casa con otra. ¡El peor dolor de mi vida! Yo no voy a dejar que mis hijos odien a su padre por una boludez".

Asimismo, Latorre asegura que su esposo le propone hacer un viaje juntos y que ella no quiere. "No soy de las que toman rehenes: los relojes y las joyas me los compro yo. Solo quiero sensatez y honestidad".





Por último, Yanina confirma que volvió a dormir con su marido pero que "aún no acepto sus disculpas".





Tras 23 años de matrimonio y a 20 días de haber descubierto la infidelidad del ex futbolista, la panelista decuenta cómo sobrevivió a la "condena mediática".