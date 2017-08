Qué dijo la Chipi sobre su rechazo a Flor Marcasoli para la salsa de a tres

Flor Marcasoli, la tercera en discordia en el romance de Fede Bal y Laurita Fernández, brilló en la salsa de a tres junto a Mariela "Chipi" Anchipi y Mauro Caiazza, lo cual no le simpatizó a la excoreógrafa del certamen.





La mediática llegó al piso de "Showmatch" para hablar de su relación con el hijo de Carmen Barbieri y, como si fuera poco, demostró que es una verdadera bailarina, con lo que dejó al jurado sorprendido. Incluso, hizo un accidental topless.





Marcasoli habló del tema: "Me sentí expuesta, como segunda opción. Lo sentí en los ensayos. Soy muy intuitiva y me daba cuenta... Pero iba a trabajar y me importaba muy poco si tenía un problema conmigo".





En las últimas horas, también la Chipi se manifestó sobre esta discusión que trascendió públicamente: "Obviamente no fue mi primera opción porque no la conocía, no me había cruzado nunca en la vida con ella. Ella es una camada de bailarinas muchísimo más joven que yo y entonces nunca trabajamos juntas. Dije simplemente eso, no la ninguneé en ningún momento".





Mariela agregó: "Cuando la producción me dice de bailar con Flor Marcasoli lo primero que hago es llamar a Laurita y Fede, porque tenía algo en la cabeza, pero del conflicto en sí no tenía idea. Y después la llamé a Carmen, porque yo no sabía que se había enojado también con ella y todo eso".





Para cerrar, Chipi dijo: "La producción propuso a Marcasoli, y yo la verdad que no tengo nada contra ella. Nada. Ni siquiera sabía que su novio era Bam-Bam, porque nunca lo nombró en los ensayos".