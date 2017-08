Qué dijo Gisela Berger sobre el rumor de reconciliación con Daniel Scioli

Mucho se especuló hace pocas horas sobre la posibilidad de un reencuentro y de un blanqueamiento durante el próximo domingo en las PASO.

Sin embargo, la rubia tuvo un contacto con este portal y fue tajante ante la información expuesta por otros medios: "No, no me reconcilie con Daniel".





Recordemos que Gisela viajó hace pocas semanas a Italia y tuvo un encuentro en ese país con el ex de Karina Rabollini. Se radicó durante un tiempo en Córdoba y ya regresó a su departamento de Palermo donde aguarda dar a luz a su primer hijo, fruto de la relación con el ex mandatario bonaerense.





Cabe destacar también que Berger se mantuvo en su línea de acción y pensamiento mientras todos vaticinaban que iba a hacer una arreglo millonario con quien fuera su pareja.

El rumor se instaló en las últimas horas y rápidamente fue desactivado por uno de los protagonistas. Estamos hablando de