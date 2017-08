Qué dijo Fernando Burlando sobre los rumores de reconciliación con Barby Franco

Fernando Burlando y Barby Franco está rota desde el verano. El abogado y la modelo decidieron poner punto final a su vínculo amoroso, aunque el sentimiento siga intacto. La relación deestá rota desde el verano. El abogado y la modelo decidieron poner punto final a su vínculo amoroso, aunque el sentimiento siga intacto.





En las últimas horas, algunas versiones afirmaban que el letrado y Barby habían retomado su relación formal luego de varias charlas.





Este medio pudo contactarse con Burlando, que desmintió esta información rotundamente: "No nos reconciliamos, hablamos, tenemos un diálogo diferente, siempre traté de estar presente. Todavía no hay nada... Cuando le mandé el oso, no me dio bola. Me cortó en menos diez, yo no tenía lugar para ponerlo en mi casa ni siquiera".





Fernando completó: "Tuvimos varias charlas pero en concreto. Ella está como loca con el laburo y yo también, estamos en nuestras situaciones cada uno. No se decidió ni se confirmó nada todavía. El tiempo dirá qué pasará entre nosotros".





¿Se darán una nueva chance?