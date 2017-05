Qué dijo Fabián Doman sobre su separación de Macarena Rawson Paz

Era un rumor el fin de semana pero hoy por la mañana confirmó la noticia el propio Fabián Doman.

Ante la consulta de Tomás Dente, el conductor de "Nosotros a la mañana" confirmó que se separó de su novia, Macarena Rawson Paz. "Nos separamos por decisión de los dos", dijo.

Tras finalizar su relación con Carolina Nuin, Doman había vuelto a apostar al amor de la mano de Macarena Rawson Paz, a quien conoció mientras la entrevistaba para el programa del Trece, y habían logrado la difícil tarea de ensamblar dos súper familias, que sumaban 8 hijos entre los dos.

El ex de Evelyn Von Brocke amplío y explicó que no se separó por su participación en el Bailando. "No tiene absolutamente nada que ver con el "Bailando". Y añadió: "seguiremos trabajando juntos y tenemos cuatro perros en común".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Doman señaló: "Es lo que dije al aire, y es en serio, no hay más para decir. Ella seguirá en Cuestión de Peso y con el tratamiento. Lo conté al aire a raíz de una pregunta de Tomy, pero está todo perfecto".