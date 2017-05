Instagram, el actor subió una imagen suya junto a Gabriela Trenchi y Ciardone, a quien llamó su "futura novia". Mirá el posteo: Desde su, el actor subió una imagen suya junto a, a quien llamó su

Embed Noche hermosa de cumple!! Feliz cumple @nicodiraimondo ! La pase increíble , foto con @gabrielatrenchi y con mi futura novia @clauciard , lindo beso bellas!! Ajjaja!!! Una publicación compartida de Matias Ale (@matiale77) el 7 de May de 2017 a la(s) 3:35 PDT

PrimiciasYa pudo dialogar con la modelo para que se refiera a este misterioso y a la vez romántico mensaje.





"Es parte de un juego, nos encontramos en el cumpleaños de nuestro manager, pero siempre con la mejor onda. Nada que ver...", afirmó Claudia.





Y amplió: "Yo sigo comprometida, muchas gracias por preguntar. A él no le molestó esta foto, está todo bien. ¿Si me voy a casar? No, por ahora no".

El sábado por la noche,coincidieron en el cumpleaños de, representante de ambos, que celebró en un salón de