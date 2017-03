Qué actriz heredó los dotes de cantante de su abuela y su mamá y las honró en el Día de la Mujer

La conocemos de muy chiquita cuando irrumpió en la tira Gasoleros. Desde entonces, Jimena Barón es una de las actrices más reconocidas del país.





Pese a sus distanciamientos con la industria del teatro debido a los viajes y a su vida al lado del futbolista Daniel Osvaldo , la joven no deja de incursionar en distintas expresiones artísticas.





Recordemos que Jimena debutó como cantante pero por le momento no lanzó ningún material discográfico: solo hizo algunas presentaciones con su banda y la rompió sobre el escenario.





Es por eso que la foto que publicó hoy en Instagram dice mucho de lo que es Jimena como artista. Barón puso una imagen de su abuela cantando jazz y de su mamá esperando al lado de ella para interpretar su canción.





jimena 2.jpg







En el mensaje que acompaña a la imagen, Jimena escribió en el Día de la Mujer:





"Mi abuela Magdalena cantando jazz, mi madre esperando su turno y un fotógrafo embobado. Mujeres que me enseñaron tanto y me criaron mostrándome que la única manera de vivir es haciendo lo que una quiere, confiando y cumpliendo sueños, con fe, un carácter fuertísimo y dos ovarios gigantes. Temperamentales, intimidantes y sobre todo felices, lo más que se pueda. Mamá me abrió su corazón siempre y me mostró dificultades desde que tengo memoria. La vi pasar por situaciones dificilísimas y la vi luchar como una leona sola, con 3 hijos que no le dieron opción a estar mal. Muchos hombres han intentado dañarla y hacerla sentir frágil, patética y hasta mala madre. Vos mamá me enseñaste que eso se convierta en alimento de ser cada día mejor. Que nadie jamás nos va a poder hacer creer que somos menos porque somos MUJERES, y que eso solamente significa que somos MÁS y que podemos MUCHO MÁS... será eso lo que tanto molesta? A todas las mujeres del mundo les digo que las admiro profundamente y que me emociona que estemos juntas luchando por nuestros derechos y peleando para que se nos valore como nos merecemos. Todas las madres solas con hijos, que no exista un segundo de sus vidas donde las hagan sentir mal porque ustedes son SUPERHÉROES. Porque nos levantamos temprano para laburar, parimos, nos cambia el cuerpo, damos teta, trabajamos, ganamos menos, escuchamos, ayudamos, somos pasionales, inteligentes, pacientes, más suaves, más fuertes, nos dejan solas, nos caemos, nos levantamos rápido, seguimos, nos critican, nos juzgan, nos miran el culo, nos gritan en plena calle algo humillante, seguimos caminando. Somos MUJERES y FEMINISTAS y el que tenga algún problema que se vaya acostumbrando. Somos MUCHAS y gracias a nosotras vinieron al mundo. De nada".