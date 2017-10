"Puede ser que haya usado el apodo porque la verdad nadie tenía mucho cariño por Pampita"

En una nueva cruzada para intentar conocer la identidad de la colega que la bautizó como "Muqui" en sus inicios como modelo, Pampita invitó al programa que conduce por KZO, primero a Nicole Neumann y luego a Julieta Prandi.

Por supuesto, Neumann, quien siempre fue la principal sospechosa, se desligó de la acusación cara a cara con la novia de Pico Mónaco. Lo propio hizo anoche Julieta Prandi, pero acusando directamente a Neumann como la ideóloga del peyorativo apodo hacia Carolina.

Pero este viernes, el escándalo resurgió cuando Nicky le puso el pecho a las imputaciones de Prandi y terminó explotando en vivo en su programa.

"Me quiero referir a esto que pasó el día de ayer. No quiero dar nombres, no tengo ganas, me parece al cohete, no lo hice nunca y no es mi intención hacerlo tampoco ahora. Me molesta que la gente sea falsa, haga uso de situaciones, para mofarse, para hablar mal, para todo, y después la juegue durante años de "amigas", y encima salgan a tirarle el fardo a otro, cosa que yo jamás en mi vida hice", arrancó la ex de Cubero.

"Sigo sosteniendo yo no puse ningún apodo, se lo decían la verdad casi todas las chicas en los backstage. Si alguna vez lo usé, no fui yo el que se lo inventó. ¿Si lo usé?, puede ser, como todas, ¿y por qué?, porque la verdad nadie tenía mucho cariño por ella porque no se comportaba como buena compañera..."

"Sigo sosteniendo yo no puse ningún apodo, se lo decían la verdad casi todas las chicas en los backstage. Si alguna vez lo usé, no fui yo el que se lo inventó. ¿Si lo usé?, puede ser, como todas, ¿y por qué?, porque la verdad nadie tenía mucho cariño por ella porque no se comportaba como buena compañera en los backstage, ésa es la verdad, no es porque todas éramos malas", continuó Nicole.

"Que cada uno se haga cargo de sus actitudes. Yo me hago cargo, pido perdón de que alguna vez lo usé, sí, lo usé, te pido perdón, como todas las otras. Nunca fui falsa, nunca me la jugué de amiga, pero bueno, si tengo que pedir perdón por haberlo usado lo hago. Que lo inventé, no lo inventé, para mí es un mito urbano, que después haya gente que se quiera lavar las manos porque lo usó y embocarle el fardo a otra ya es otra cosa", sentenció.

"Era un tema viejo, de pendejas, cada una sabe lo que hizo, lo que no hizo. Ahora el jueves le voy a decir todo cuando vaya a su programa, porque todas se la juegan de buenas. Ya me cansé, yo trato de sostener los códigos lo más que puedo pero que me sigan queriendo hacer caer en un papel que no me corresponde, ya no tengo ganas. Lamentablemente te empujan a esto, que la gente se lave las manos no está bueno", concluyó Nicole Neumann. ¡Terrible!

