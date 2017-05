¿Por qué Tamara Pettinato tuvo que comprarse un gas pimienta?

Tamara Pettinato asegura haber vivido algunos hechos aborrecibles por parte de hombres inescrupulosos que a través de acciones repudiables hicieron tomar cuenta a la rubia de lo desprotección que cotidianamente acecha a las mujeres en la calle.

Por ese motivo, la hija del ex Sumo utilizó Instagram para contar por qué había tomado la decisión de comprarse un gas pimienta que le serviría, eventualmente, para situaciones de autodefensa.

"Desde que un tachero me mostró que se estaba haciendo la paj... mientras me llevaba, y otro HDP me mostró la pi... en la calle, llevo esto en la cartera. Casi todas las mujeres que conozco pasaron alguna vez por alguna situación así. En vez de que los tipos evolucionen o reciban lo que se merecen, nosotras buscamos métodos para defendernos por si nos vuelve a pasar", contó la actriz junto a un video.

Mirá!

