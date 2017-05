Por qué Luis Ventura no está en "Infama" y A24: la palabra del periodista

Luis Ventura en lo que respecta a su salud: el periodista y conductor no estuvo en "Infama" y tampoco se hizo presente en el ciclo de Mauro Viale por A24. No han sido los mejores días deen lo que respecta a su salud: el periodista y conductor no estuvo eny tampoco se hizo presente en el ciclo de





PrimiciasYa llamó al exIntruso para que detalle lo que le viene pasando desde hace algunos años en esta época del año: "De 2007 en adelante, entre mayo y junio me agarra un colapso bronquial que tiene que ver con la aparición de los primeros fríos y los aires acondicionados de radio y TV. Puedo estar bien abrigado pero la nariz no la puedo abrigar".





"En 2009 me detectaron que tengo el pulmón izquierdo con el diafragma no desarrollado. Y puede aparecer un cuadro gripal, como en esta oportunidad. Tengo confianza ciega en mi neumonólogo Carlos Mosca", agregó Ventura.





"Me llama la atención porque he sido un deportista de alta competencia. Me diagnosticaron bronquitis asmática y debo haber tenido neumonía, que viene con infección. El problema mío no es el reposo, sino que es la temperatura de lo que respiro", subrayó Luis.