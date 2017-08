En la noche del lunes, Luciana Salazar anunció en su cuenta de Instagram el embarazo que lleva adelante y que será madre dentro de 5 meses.

El embarazo tiene 18 semanas y junto a la noticia subió el video de una ecografía donde se ve al bebé moviéndose.

"Todo por vos, mi bebé. Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día en que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida", posteó la rubia.

"Estoy tan feliz, agradecida y emocionada. No tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento. Hoy lo puedo compartir con todos", anunció Luli. Finalizó: "Qué lindo. Gracias. Estoy muy feliz".

Y en diálogo con la revista Gente, la rubia anunció el sexo de su bebé y reveló el nombre que eligió: "Mi hija Matilda nacerá en diciembre", dijo la actriz y agregó: "Hoy puedo gritar: '¡Voy a ser mamá!'".





Lo cierto es que en uno de los pasajes de la citada entrevista Luli contó el motivo por el que decidió no gestar ella misma el embarazo. Aquí el fragmento con su respuesta.





¿Dar inicio a la subrogación con donante anónimo?





Sí (se quiebra). Nada me hubiese gustado más que llevar en mi propio vientre a la hija del hombre que amaba. Pero ante el panorama, el final de la relación era inevitable. Entonces me imaginaba embarazada, sola y sufriendo por ese amor. ¿Y si a mi bebé le pasaba algo? Jamás me hubiese perdonado que tanta angustia le hiciera daño. Además, ese temor se sumaba el dolor de otro gran riesgo. Uno de los tantos exámenes a los que me sometí para la congelación de óvulos reveló que tendría trombofilia. Lloré tanto que debí pedir ayuda a una psicóloga para transitar la decisión.