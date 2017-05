¿Por qué Barby Silenzi no invitó a su cumple a El Polaco?

De más está decir que desde hace algún tiempo, Barby Silenzi y El Polaco no mantienen la mejor de las relaciones. Y esta contrariedad tiene nombre y apellido: Silvina Luna.

Como bien se sabe, Silenzi fue pareja del Polaco en el "Bailando 2016" y lograron el subcampeonato al perder en la final contra la pareja de Federico Bal y Laurita Fernández.

En ese entonces, Luna no era la novia del cantante y surgieron rumores de que Barby habría tenido un affaire con el rubio durante el certamen de baile. Por supuesto, los celos no tardaron en llegar por parte de la rosarina.

Por otro lado, tanto Bárbara como el músico están confirmados para el "Bailando 2017" pero no formarán pareja como el año pasado. Semanas atrás, Silenzi dio sus razones en diálogo con PrimiciasYa.com: "Ella no quiso que bailemos juntos, es más que obvio. La gente re quería nuestra pareja de baile".

La bronca entre las partes es tanta, que esta tarde, en Intrusos, Barby confesó por qué no invitó al Polaco a su cumpleaños, el cual festejó en un boliche.

"Claramente, El Polaco no iba a venir a mi cumpleaños porque no lo iban a dejar. Ni me dio invitarlo", arrancó la ex de Francisco Delgado.

Luego, agregó: "Me hubiera encantado que esté acá porque lo quiero. Yo nunca tuve una charla con ella, no la conozco. Es más, El Polaco en el verano quería que la conozca", concluyó.

