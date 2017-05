Por primera vez: la foto trucada de la que todos hablan de Verónica Ojeda y Omar Suárez

Martín Otero , investigador informático que contrató Rocío Oliva para que le recupere su cuenta de Facebook y borre sus fotos con Omar Suárez , habló el jueves en "Buenos Días América".





"Rocío me pidió que le hackee el mail a Matías Morla y le borre las fotos con Omar Suárez de su Facebook. Le recuperé la cuenta a Rocío y se la limpié", comentó Otero. comentó Otero.





"Esta chica se portó mal conmigo. Me usó. Me llegó hasta ofrecer dinero. Me pidió que truque una foto de Verónica Ojeda con su hijo y con Omar Suárez", agregó.





Y cerró: "Estoy indignado: me pidió un favor y yo le cumplí. Nunca me pagó, me ofreció dinero y no quise. Yo le pedí sólo que haga un llamado al gobernador de Salta para recuperar el contacto político. Después nunca intenté contactarla".





Lo cierto es que este portal pudo acceder a la imagen trucada que circuló de Verónica Ojeda y Omar Suárez y que generó tanto revuelo en las últimas horas.





Documento exclusivo.