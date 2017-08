Pollo Vignolo: "Se vio claro que era un robo, es raro que se vea por televisión pero no es raro que pase"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Un episodio de inseguridad fue captado en vivo por las cámaras de "Fox Sports Radio Sur", programa que conduce Sebastián "el Pollo" Vignolo.





Boca, Daniel Angelici. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el Pollo quien explicó cómo vivió ese curioso momento que ocurrió ayer. Fue mientras estaban entrevistando en vivo al presidente dese contactó en exclusiva conquien explicó cómo vivió ese curioso momento que ocurrió ayer.





"Estábamos haciendo el programa normal, siempre tenemos las pantallas que son parte de la escenografía en vivo. A veces se toma la autopista, a veces otro lugar. Y en un momento yo estaba chequeando Twitter más que nada por si se me escapaba una pregunta a Angelici para ir tanteando cómo venía la nota. Un televidente ahí me dice: presten atención que mientras estaban haciendo la entrevista hay gente como que está robando", comentó el conductor.





Y agregó: "Mandé a la producción a chequear, mandé a una pausa y ahí lo chequeamos y era así. Estaban robando. Se ve que cruzan la autopista, se vio claro que era un robo".



"Por un lado te impresiona y por otro lado es ver como un televidente está pendiente de todo. No sólo de la nota sino de lo que está pasando atrás. Es una cosa que es raro que se vea por televisión pero no es raro que pase. No es ni la primera ni la última vez que están robando pero por ahí es una de las pocas veces que se puede ver en vivo".