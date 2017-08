Pollo Álvarez: "Si un día le tengo que decir algo a alguien real, se lo digo en la cara"

Joaquín "El Pollo" Álvarez participó del segmento "Da para darse" del ciclo radial "Perros de la calle" y le declaró su "amor" a la actriz Mercedes Oviedo. participó del segmento "Da para darse" del ciclo radial "Perros de la calle" y le declaró su "amor" a la actriz





"¿Con quién te gustaría que te ayudemos para un 'da para darse'?", le preguntó le preguntó Andy Kusnetzoff al Pollo.





"Me voy a inmolar, cuando alguien me gusta lo digo por si llega. Ella tiene cero interés conmigo, soy su opuesto. Me gusta mucho, se viene un fracaso. Bonita, sencilla, la quiere todo el mundo, no gusta de mí. Vivió en San Bernardo y yo soy de Mar de Ajó. Es actriz y no le va a gustar el llamado", reveló él.





Más tarde, la producción del ciclo se contactó con la actriz, sin decirle aún de quien se trataba: "Si ya dije una vez que no, es que no. Igual me siento muy halagada y te agradezco", sentenció ella.





