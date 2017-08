Pitu Blázquez: "Sería un sueño poder estar en 'ShowMatch' mostrando nuestro arte"

Pitu Blázquez sigue dedicado a pleno a sus raíces: el teatro y su escuela de acrobacia son su cable a tierra. Desde hace mucho tiempo, el artista aéreo decidió poner su talento al servicio de personas con capacidades diferentes, enseñándoles de manera gratuita diferentes disciplinas acrobáticas en la academia donde ejerce como profesor.

"Soy acróbata hace diez años. Arranqué teniendo tres alumnos y poco a poco fui creciendo hasta poder tener mi escuela propia. A medida que fui creciendo como artista, trabajé en muchos circos del país, en los espectáculos más importantes de calle Corrientes, muchos programas de televisión. Desde hace seis años que escribo mis propias obras donde fusiono acrobacia aérea, música en vivo, danza, teatro y en esta última Hermosamente Diferentes Acrobacia Inclusiva", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

Pitu creció mucho en todos los lugares donde trabajó, pero decidió jugársela para empezar a contar sus propias historias a través de sus obras. "Fue un momento donde me sentía vacío al trabajar como artista en otros espectáculos donde no podía contar trasmitir lo que yo quería, sentía que quería dejar una huella en este mundo y el camino que me llevaría a eso sería emprender mi propia obra".

Embed





"Fui a la televisión para intentar hacerme más conocido para que más gente se entere de nuestro trabajo y de ahí que alguien pueda financiar la obra, es muy difícil siendo del interior que te conozcan. Entre a Combate exclusivamente para mostrar acrobacia inclusiva, y también en el programa Susana Giménez, hasta fue al casting de ShowMatch de gente no famosa para lograr cierta popularidad que lo llevara a que alguien apueste por su obra Hermosamente Diferentes. Sería un sueño poder estar en el programa de Tinelli mostrando nuestro arte", indicó.

"Cuando comenzamos a trabajar con Mariana, Celeste, Maxi. La clave fue en no ver la silla de ruedas, ver más allá de eso, ver lo que ellos podían hacer y no lo que no podían hacer. Todos en este mundo hay cosas que pueden hacer y otras que no. Si ponemos el foco en lo que no pueden hacer difícilmente veamos lo que puedan hacer. Cuando creamos el número con Mariana Pandolfi decidimos que este mensaje llegue a todo al mundo y empezamos a trabajar para eso, yo le di mi palabra que el mundo la tenía que descubrir. Arrancamos creando un grupo de Facebook en el cual todos los días les mandábamos mensajes a los medios masivos de comunicación. Después yo intento llegar a la televisión y fui donde ingresé a un programa llamado Combate con la única condición que nos dejen mostrar nuestro mensaje. Muchas puertas se cerraban pero en vez de focalizar la energía en que las puertas se cerraban usamos nuestra energía en seguir golpeando para que se sigan abriendo. Y así fue cuando fuimos descubiertos por la cadena de noticias más importante del mundo, AJ que nos hizo un video viral que tiene más de 20 millones de reproducciones. Luego de ese video golpeamos la puerta de un programa muy conocido que fue Susana Giménez y fue ahí donde logramos el sueño de llegar con nuestro mensaje a mucha gente. Nos llevó tres años llegar a la televisión para que la gente vea nuestro mensaje", destacó.

Pitu 2





"Paradójicamente estas personas son excluidas por la sociedad por ignorancia, deberían ser incluidas totalmente porque son los valores que les hace falta a este mundo, amor, honestidad, solidaridad, esfuerzo, valentía. Ojalá se permitieran conocer a las personas desde otro lugar no por su apariencia, les aseguro que la recompensa es enorme, porque te enseñan todo el tiempo. Yo soy mucho más feliz, me hago mucho menos problema por las cosas", enfatizó.

Hermosamente Diferentes es una comedia que fusiona danza, música en vivo, teatro y acrobacia intentando dejar un mensaje de una forma divertida pero al mismo tiempo reflexiva. "Somos todos iguales pero hermosamente diferentes a la vez".

Embed Tenemos 3 nominaciones para los premios Hugo sede Bahia Blanca. Mejor Musical: Hermosamente DiferentesMejor Director:... Publicado por Pitu Blazquez en Lunes, 31 de julio de 2017





"Soñamos con ser una alternativa teatral en las salas más importantes del país, estamos convencidos que de nuestro trabajo vale la pena. Hoy ya van 6 presentaciones de nuestra obra, la cual me autoproduzco dado que no ha aparecido quien nos dé una mano, tenemos la posibilidad de poder estar nominados a los premios Hugo. Considero que el trabajo dignifica a las personas y mis chicos son grandes artistas y se merecen cobran un sueldo por lo que hacen, no vamos a parar hasta conseguirlo con mucho trabajo y amor".

Pitu 3