Pitu Blázquez, separado de Mica Viciconte: "No es una situación por la que me gustaría pasar"

Durante el último fin de semana largo, Mica Viciconte confirmó que se separó de Pitu Blázquez, luego de dos años de relación. Según su testimonio, la decisión, de mutuo acuerdo, fue tomada hace más de una semana.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el actor y artista aéreo habló sobre el tema: "La realidad es que no es una situación por la que me gustaría pasar. Jamás hablaría de mi vida privada para hacerla pública. Es algo se no me interesa en lo más mínimo pero a veces el precio que se tiene que pagar para lograr un sueño es muy alto".

"Hace años intento ser medianamente popular para que algún productor me vea y pueda producir mi obra la cual tiene está compuesta por chicos que en su mayoría no pueden caminar, otros no pueden ver, otros les cuesta moverse, pero pueden volar y contar una linda historia y hacer poder hacer un cambio en la sociedad", contó Pitu.

Luego el acróbata agregó: "En vez de estar excluidos deberían estar incluidos y trabajando porque ellos son amor, honestidad, compañerismo, esfuerzo, sacrificio, tienen todos los valores que quizás haga más falta en este mundo".

"Me hubiese encantado que me llamen para hablar de mi trabajo. La realidad es que nos separamos hace una semana y media y quizás este es el precio que tenga que pagar, de que la gente hable de mi vida privada y me juzgue cuando aparezca la persona que confíe en mi trabajo y explote el teatro, y así la gente pueda irse a su casa con un mensaje hermoso que ayude a tener una mejor calidad de vida, será una simple piedra más que tuve que sortear para lograr este sueño", remarcó Pitu, quien tiene una escuela de acrobacia hace más de 10 años en Bahía Blanca en la que ofrece clases gratis a todas las personas con capacidades diferentes.

Por último, manifestó: "Y pese a que es un momento difícil, no voy a bajar los brazos porque mis chicos, inmensos artistas, se merecen tener un trabajo digno y que la gente los aplauda de pie. Es todo lo que tengo para decir".

