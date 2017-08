Pinky: "Los malos momentos que me hizo pasar Néstor Kirchner..."

En el marco de las PASO celebradas el pasado domingo, Lidia Elsa Satragno, más conocida como Pinky dialogó con Confrontados sobre su último trabajo en televisión (Canal 7), el cual finalizó abruptamente con el inicio de la Era Kirchner.

"El último programa lo tuve hasta que ganó Kirchner y me echaron de Canal 7. Dijeron 'llamamos porque el programa de Pinky de anoche fue el último'. No me dieron la ocasión de despedirme de la gente. Los de Canal 7 eran unos alcahuetes", arrancó a contar Pinky.

Luego, contestó sobre su actual interés en política: "Cada vez que sale uno de los candidatos y dice que cuando llega al Congreso van a quitar el IVA a la canasta básica de alimentos y el impuesto a las ganancias a la gente que depende de los convenios colectivos de ganancias yo digo: ¿y con los proyectos míos que hicieron? ¿Los tiraron a la basura? Son los dos primeros que presenté, después hay como diez más. Eso me hizo mucho daño porque fui al Congreso a defender los derechos de mi pueblo, amo a la Argentina, para mí es un pueblo".

"¿Si mi paso por la política fue una decepción? Sí. Le tuve que tomar juramento a Kirchner, los malos momentos que me hizo pasar... Primero no quería salir porque no quería que yo le tomara juramento. Después cuando supo que había logrado el quórum y que yo tenía que estar en la asunción, salió revoleando el saco que siempre tenía mientras la gente de La Cámpora me decía palabrotas muy sucias a los gritos. Nunca me lo habían dicho, no lo puedo decir porque por televisión creo que no se puede. Después cuando le tomé juramento, la Constitución establece que el juramento tiene dos partes y tenés que leerlo aunque lo sepas de memoria. Leí la primera parte, me dijo 'sí, juro'. Cuando iba a decir la segunda parte se fue".

