Pilar Smith desembarcó en el mundo de la moda y no precisamente como modelo, ahora se lanza como diseñadora.





"Diseñé una cápsula de vestidos para Paula Pellegrini. Vestidos sexies con colores fuertes y escotes", le contó la periodista de espectáculos de Telefe a PrimiciasYa.com.





"La moda se olvida de los vestidos. Y tampoco destacan los cuerpos de la mujer. Hacen todo bolsa, ancho y sin escotes. Por eso un día me harté y con una amiga me puse a diseñar", destacó también la conductora de "Me gusta la tarde" (Canal 26).





Y luego destacó: "También haré diferentes talles, para mujeres reales. Basta de ropa para esqueletos", remarcó.





¡Mirá los primeros diseños de Pilar Smith!

Embed Mañana de producción de fotos para nuestra próxima campaña de vestidos se viene vestidos #pilarsmith by @paula_pellegrini_ok #muypronto #comingsoon #tallesreales Una publicación compartida de Pilar Smith (@pilusmith) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 8:35 PDT