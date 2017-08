Pico Mónaco vs. Fiorella Balbi: "Jamás hice este tipo de cosas, nunca acosé a una mujer en mi vida"

En el marco del escándalo que arrancó con declaraciones que llegaron desde Chile en el programa Intrusos de ese país y que luego cobraron trascendencia nacional tras la ratificación de Fiorella Barbi sobre el intento de Pico Mónaco de "conquistarla", este jueves, Juanpi hizo su descargo en Con Amogos así, programa que conduce junto a el Pollo Álvarez por KZO.

"A raíz de todo lo que se comentó yo el sábado hice un comunicado donde expreso todo lo sucedido, y las demandas y las cosas que voy a llevar a cabo en defensa de mi nombre, de mi honor. Me gané mi vida laburando, siempre fui una persona súper humilde, de perfil bajo, creyendo en el laburo, en muchas cosas, y cuando tratan de ensuciar el nombre de uno con ciertas cosas uno tal vez se pone mal, sabiendo inclusive la verdad, que la sabemos nosotros que estábamos ahí, le duele", arrancó Pico.

Y continuó: "Aprovecho nuestro programa y nuestro medio para decir que jamás hice ese tipo de cosas, jamás acosé a una mujer en mi vida, jamás le escribí a esta chica en mi vida. No sé por qué lo tengo que decir, no quiero ni seguir hablando del tema porque sería tratar el tema a conversación cuando ya está, está terminado, la verdad es ésa. No pasó absolutamente nada".

"Yo voy a ir a fondo, a fondo con la Justicia en defensa de mi honor, en defensa de mi nombre porque no me gusta que se hable mal de mí cuando no suceden los hechos de los que se me está acusando", disparó con indignación.

"Sin dudas somos una pareja súper expuesta, y que se esté hablando de ciertas cosas que no son verídicas, que yo esté acosando a una mujer, yo tengo que salir en defensa de mi honor. Muchas veces dicen no, hay que quedarse callado, no pasa nada, muere en dos días, una acción de prensa, lo que sea. No, no me voy a quedar callado, yo voy hasta el fondo porque yo soy totalmente inocente de esto", recalcó.

Mirá!

Embed