¿Pico Mónaco al "Bailando 2017"? La verdad ante los rumores...

Trece una nueva edición de "Showmatch", bajo la conducción de Marcelo Tinelli. El lunes 22 de mayo comenzaría por la pantalla deluna nueva edición de "", bajo la conducción de





"Bailando 2017" y hay un personaje que llamó la atención: Juan "Pico" Mónaco, el tenista y novio de Pampita, una de las jurados del certamen. En los últimos días, comenzaron a sonar nuevos nombres para ely hay un personaje que llamó la atención:el tenista y novio de, una de las jurados del certamen.





PrimiciasYa te cuenta la verdad sobre este trascendido, gracias a las declaraciones que obtuvimos del Chato Prada, productor del envío: "Nos encantaría, pero Pico está jugando al tenis, imaginate... Una rareza, les inventaron". te cuenta la verdad sobre este trascendido, gracias a las declaraciones que obtuvimos del, productor del envío: "





El deportista había dicho en una nota con los medios: "Yo soy deportista, soy jugador de tenis que es algo que lleva mucho tiempo y el día que no lo haga más, no me veo vinculado a algo así. Disfruto mucho de verlo, pero no de participante. Bailo bien, pero de noche y con una copita de más, no podría, se reirían mucho de mí y no me gusta que se rían de mí".