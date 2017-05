La participación de Rocío Oliva en el desfile organizado ayer por Maureene Dinar dejó como apostilla el enojo de la novia de Diego Maradona con Infama. Y ese fastidio quedó claramente evidenciando durante la entrevista que el reportero Gonzalo Vázquez intentó realizar con la rubia luego del evento. No obstante, lo llamativo del caso no pasó por el disgusto de Oliva, sino por el debate que la situación generó en el programa, donde Pía Shaw y Cora Debarbieri protagonizaron un particular cruce.

"Habló bastante bien. Está un poco enojada, pero le planteó como un juego", señaló Denise Dumas a la vuelta del informe que mostró a una Rocío evidentemente molesta. Sin embargo, Cora fue más tajante: "Eran preguntas desubicadas todo el tiempo, Pía. Vos podés meter una desubicada y cinco que le gusten.

"¿Vos viste el recorrido de Gonzalo? Gonzalo hace 40 preguntas. Ella dice 'ah, me tirás algo negativo'. Y no, todo lo que sale de vos no lo inventó Luis Ventura. Salió la información, hay que preguntar", retrucó Pía, quien defendió la tarea del notero.

Más allá del cruce, Cora confirmó que el enojo de Rocío Oliva con el programa se debe a la exhibición de una foto en donde se la puede ver con su grupo de crossFit, una imagen que fue publicada en su cuenta de Instagram.

