Picante charla de Jorge Lanata y un líder mapuche: "Desvirtuás la realidad"

Ambos tuvieron una picante charla en la cárcel de Esquel e intercambiaron posiciones.





"Cuando usted estaba en Página 12 no decía eso, usted cambió mucho. Alentaba a la rebelión cuando estaba la crisis del 2001, estamos peores. Nosotros somos pobres, no nos financia nadie. Sí vivimos el hambre", cuestionó Huala.





"Ahora no estamos peor que en el 2001. Yo no veo acá a los tipos en la puerta pidiendo tu liberación. No veo a nadie", indicó Lanata.





La charla pasó por varios momentos de tensión por las insólitas respuestas del líder mapuche.





El video.