Pía Slapka de la agencia Multitalent, subió varias fotos a su cuenta de Instragram. De buenas a primeras, pasó a ser objeto de crítica en esa red y en Twitter por una postal que retrataba un viaje en el metro de ese país con una persona de tez oscura a su lado. Durante su estadía en Nueva York, la modelode la agencia Multitalent, subió varias fotos a su cuenta de Instragram. De buenas a primeras, pasó a ser objeto de crítica en esa red y en Twitter por una postal que retrataba un viaje en el metro de ese país con una persona de tez oscura a su lado.





Primiciasya.com pudo dialogar en exclusiva con Pía, quien acaba de regresar al país y generosamente enfrentó las críticas.





"Se malinterpretó el mensaje. Jamás hubiese puesto algo para el lado que fue tomado. Nada más lejano de mí que el racismo. No conozco ese término en mi vida. Estaba en Nueva York viajando en el subte donde hay mucha gente de distintas nacionalidades y lo magnifico de esta vida es que somos todos iguales. Eso fue lo que pensé, pienso y quise retratar en la foto", contó Pía.





Y agregó: "Pero esto no pasa solo en Estados Unidos, en diferentes lugares de todo el mundo. Eso es lo lindo de los seres humanos. Yo soy católica y para mí somos todos hermanos".





Consultada por la interpretación que le dio la gente a su mensaje, Slapka enfatizó: "Me da pena que lo hayan interpretado así. Que todos los seres humanos seamos distintos no es algo malo, es algo bueno. Muchos me decían por qué no bajé la foto y para mí la foto no tiene nada de malo. No tengo por qué bajarla. No lo hago de necia, lo hago porque estoy tranquila que el racismo es algo muy lejano en mi vida. En Nueva York somos todos distintos, hay diversos idiomas, religiones, etnias y lo lindo es que somos todos iguales".





"Quizá la gente lo interpreta de acuerdo a sus vivencias, por eso si molesté a alguien y ofendí - te diría - no me da ni para pedir disculpas", cerró.

