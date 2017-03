Pía Shaw: "Hablé anoche con Lizy y me dio su punto de vista"

"Mi relación con Federico por ahora estamos distanciados, sólo lo acompaño como persona, quiero ayudarlo. Para que volvamos a ser pareja, tanto si yo tengo ganas de seguir con él, y él tiene ganas de seguir conmigo, va a terner que ser en un futuro después de que sane su cabeza y sepa bien qué es lo que quiere". PrimicasYa.com dialogó en exclusiva este viernes con Lizy Tagliani . La humorista dejó en claro que por el momento está distanciada de él:





Además habló de su enojo por la nota que puso al aire el programa "Infama" con la palabra de Jorge, su papá del corazón: "No me molesta lo que diga Jorge. Sé lo que va a decir de mí porque tiene puro amor conmigo. Lo único que me molestó es que vayan a buscarlo. Es un hombre de 80 años, con dos operaciones, enfermo, que lo mejor posible y trató de hacerlo feliz. Que lo busquen después de que yo hablé por todos los programas y contesté todo... En definitiva tampoco él tiene porqué estar metido en esto, no me parece. Si alguien tiene un problema gigante no se me ocurriría ir a molestar a su mamá para sacarle información".





jorge lizy tagliani.jpg







"Por eso me gusta que quede claro que no me enoja lo que diga Jorge, me enojan que lo vayan a buscar porque no es necesario porque yo contesto todo. La única forma que esto se arregla es que ellos vuelvan a la casa de Jorge a saludarlo, que lo saquen en cámara, y pedir las disculpas correspondientes", añadió.