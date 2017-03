Pepe Cibrián: "Me produjo estupor que un presidente no sepa cuánto es la jubilación mínima"

El director teatral, Pepe Cibrián Campoy, se metió en la polémica que generó la entrevista que Mirtha Legrand le hizo a Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos el sábado por la noche, en la que el mandatario quedó en evidencia cuando demostró desconocer el salario de un jubilado. "Unos nueve mil y pico", tiró el Presidente, cuando en realidad, la suma ronda los $6.000.

"Un presidente no puede no saber cuánto gana un jubilado, es muy fuerte, y lo digo habiéndolo votado", sostuvo Cibrián en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Y agregó: "Seguiré apoyando la democracia, pero creo que esto te deja como bizco, no puedo creer".

"Por qué habla tan mal, por qué no sabe nada, porque está alejado de la realidad, es el Presidente de la república, es muy serio lo que está pasando, no puede estar afuera de todo esto", Y sumó: "Es un horror, no podemos vivir con tanta angustia".

Además, mencionó la "grieta" y consideró que "si quieren congraciarse con un gobierno está perfecto, es una decisión personal, pero debe saber cuáles son los costos".

Finalmente, se refirió a las declaraciones que Pablo Echarri disparó este lunes contra Andrea del Boca, en Intrusos: "Lo que creo que está mal es esta división, lo siento porque son mi gente, mis compañeros, gente con carrera hecha". Por esto, se solidarizó con Del Boca al opinar que "Andrea no necesitó jamás de un gobierno para ser Andrea Del Boca, es una mujer de gran trayectoria".