Peluffo: "Tengo muchas ganas de hacer Talento Argentino, es un formato que no pierde vigencia"

Con producción de Salta Violeta y la idea original de Mariano Peluffo, el mismo y Julieta Prandi compondrán la dupla de "APP, Acercamos Pasado y Presente", con el fin de revivir los momentos más recordados de la televisión argentina.

El ciclo será de archivos con invitados en cada programa y arrancará muy pronto dentro del prime time de Telefe.

PrimiciasYa.com dialogó a solas con Peluffo, quien contó detalles de este nuevo ciclo: "Se vuelve con muchas ganas y con un proyecto súper divertido tras descansar la cara al menos un tiempo de la pantalla", destacó.

"Tengo una compañera genial que nos llevamos súper también. Hacía mucho tiempo que yo no compartía la conducción y es todo un desafío ir aprendiendo a prestar el volante. Pero con ella me llevo genial así que cero problemas", indicó sobre su compañera Julieta Prandi.

Por otro lado, reveló que tiene muchas ganas de volver hacer Talento Argentino, exitoso programa que se emitió entre los años 2008 y 2011 en el canal de las pelotitas: "Por ahora estoy dejando descansar los realitys pero en mi vida siempre vuelven a aparecer. No sé si será Gran Hermano porque está en otro canal, pero tengo muchas ganas de hacer Talento Argentino. Hace un tiempo que estoy con la idea de girar por todo el país ya que sería genial darles la oportunidad a chicos y artistas que quizás no la tienen. Es un formato que si lo dejás descansar vuelve con fuerza. Es un formato que no pierde vigencia. Estoy haciendo fuerza para que vuelva y cuando me propongo algo por lo general sale".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino