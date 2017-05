Peligra el debut de Laurita Fernández en el "Bailando 2017": el motivo

Laurita Fernández y Federico Bal dieron muchas vueltas, pero finalmente en marzo de este año blanquearon un romance que vivían en secreto desde el verano.

"Yo lo fui conociendo, me encanta y nada más. Sé que sería mucho más fácil si saliera con otra persona, pero me pasa con él y vale la pena", manifestó la bailarina al hablar abiertamente por primera vez en TV de su relación con el hijo de Carmen Barbieri.

El tiempo pasó y el noviazgo se fue consolidando. Sin embargo, hubo un hecho que arruinó todo: una infidelidad. La conductora de Combate le reveló al periodista Ángel de Brito que ya no están más juntos porque hubo una tercera en discordia: "Ya no somos más novios. Me decepcionó".

Y ahora, como si fuese poco todo lo que sucedió en los últimos días, la rubia se desgarró mientras ensayaba para su debut en el Bailando 2017.

Laurita se desagarró el músculo isquiotibial mientras preparaba su performance junto a Bal para abrir la pista el martes próximo. Hoy, en "Los Ángeles a la mañana", detallaron que ya fue al kinesiólogo y comenzaría un tratamiento para mejorar el músculo.

¿Se mejorará para el martes?