Paz Cornú viajó unos días a España en donde mezcló trabajo y descanso. Después de la polémica por el vestido de Mariana Brey en los Martín Fierro viajó unos días a España en donde mezcló trabajo y descanso.





La sensual morocha, madre de los pequeños Milán e Italo, fue compartiendo fotos de su viaje en Instagram





Embed Buen Día amiguitos! Disfrutar la vida que es simplemente maravillosa⭐️ Una publicación compartida de Paz cornu (@pazcornuok) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 3:29 PDT







La diseñadora y licenciada de administración de empresas dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com en medio de su estadía en Europa.





Embed Buen Día amigos ! Paradise Una publicación compartida de Paz cornu (@pazcornuok) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 6:38 PDT







"Me vine a Barcelona por trabajo y a Ibiza también, estoy por abrir una tienda aquí. Estoy bien, pasándola bien. Me vine diez días nomás porque ya me vuelvo por mis babys", explicó Paz.





Y agregó: "Estoy con un amigo pero no quiero hablar del tema porque estoy en un momento de relax y paz interior total".