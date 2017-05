Paula Varela: "Nai Awada siente que si no genera polémica y algo sabroso no es importante"

Ciudad Magazine, Naiara Awada, una de las participantes de " Lizardo Ponce. Ayer, durante la emisión de "La previa del show", que se emite por el canal, una de las participantes de " Bailando 2017", tuvo un cruce con uno de los panelistas,





Todo comenzó porque ella lo confundió con otro colega, con quien aparentemente tenía un vínculo diario y entendió que las preguntas que le hacía no correspondían a esa confianza creada por el contacto vía celular.





Sin embargo, Nai estaba confundida con un panelista de "Infama" y es por eso que a lo largo del ciclo tuvo que pedirle disculpas.





Primiciasya.com habló con Paula Varela, periodista y conductora del ciclo, quien contó cómo fue el clima en el estudio.





"Fue incómoda la situación porque no lo esperábamos para nada, todo lo contrario, no sabía de esa interna, hasta Lizardo se sorprendió, porque ella hablaba de cosas de su intimidad, de que habían hablado un montón y no era Lizardo, era otro periodista. Él le explicaba que era otro periodista, que nunca había hablado con ella y que era la primera vez que la veía. Ella insistía y terminó reconociendo que no era él y que se trataba de otro periodista", afirmó Paula.







Y agregó: "Es como que vino con ganas de encontrar alguien y el punto más débil fue Lizardo por una cuestión de que es joven, tiene su edad... le pareció el lugar para disparar un poco. Siento que está con esa presión, actitud de buscar polémica todo el tiempo donde se encuentra".





En tanto, Varela confió que en todo momento intentaban irse del tema pero que la hija de Alejandro Awada regresaba a sostener esa confusión. "Cuando queríamos irnos del tema, ella volvía al tema... por suerte pudimos revertir eso, se dieron un abrazo y otra oportunidad, pero la verdad es que Lizardo no quedó muy contento. Lo conocemos a Lizardo y nunca pasó una situación así", sentenció.





"Ella viene por todo. Está muy preocupada en permanecer. Siente que si no genera una polémica y algo sabroso para el programa, no es importante. En ese sentido tendría que relajar un poco, no tendría que presionarse tanto. En ese afán ha cometido algunos errores: ha hablado de su padre y ha molestado a gente de su familia. Después tuvo que pedir perdón. Tendría que relajarse, ya está en el Bailado... empezar a mostrar otra parte de ella, esto de la polémica ya lo conocemos, estaría bueno que muestre otra cosa", argumentó la conductora de "La previa del show".